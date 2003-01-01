Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

Сотрудники Госавтоинспекции помогли заменить пробитое колесо.

Автоинспекторы Петрозаводска помогли водителю, оказавшемуся на улице города один на один с повреждённым колесом.

Подробности истории рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы. Ранним воскресным утром на улице Волховской автоинспекторы Владимир Фролов и Дмитрий Петров обратили внимание на автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, рядом с которым стоял растерянный молодой человек.

Выяснилось, что у автомобиля оказалось повреждено колесо, а водитель своими силами с проблемой справиться не мог, у него не было инструментов.

Автоинспекторы пришли на помощь и помогли молодому человеку поменять колесо. Затем он продолжил свой путь. Водитель поблагодарил сотрудников дорожно-патрульной службы за помощь и неравнодушие.