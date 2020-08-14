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Автоинспекторы в Петрозаводске проверят водителей на трезвость

Новости. Общество
20:41, 14 Августа 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске в субботу и воскресенье, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

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