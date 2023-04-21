Автоинспекторы за выходные отстранили от управления авто 13 нарушителей в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска подвела итоги двухдневного рейда «Контроль трезвости».

В минувшие выходные дни дорожные полицейские отстранили от управления 13 водителей. При этом 7 из них находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 6 — не имели прав.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Автомобили перемещены на штрафстоянку.

В ведомстве напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителей ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Для водителей, севших за руль, не имея права управления, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.