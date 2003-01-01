Автокатастрофа в Пряжинском районе унесла жизнь двух человек

На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП.
Сегодня в 15:30 на 364 км федеральной трассы «Кола» произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков в своём телеграм-канале.
— Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали женщина и ребенок, состояние которых оценивается как тяжелое. Известно также, что двое мужчин погибли, — рассказал он.
Прямо сейчас на месте ДТП работают медики, сотрудники полиции и МЧС.