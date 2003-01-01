РЕКЛАМА
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Новости

Одноэтажный деревянный дом едва не сгорел в Заонежье

22:46

Автоледи госпитализировали после удара об дерево на трассе в Пряжинском районе

21:39

Два авто разлетелись в стороны при столкновении на трассе «Кола» в Карелии

19:18

Снег, гололёд и морозы до -25°С: какая погода ожидается в Карелии 5 января

17:42

Из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО

16:01

По факту гибели 13-летней девочки из Петрозаводска возбуждено уголовное дело

15:30

Работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничат на два дня

14:49

100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны из Карелии Анна Двоеглазова

13:36

Волчья Луна взошла в небе над Россией

12:49

«Какая красота заснеженная»: Лариса Гузеева приехала на зимнюю рыбалку в Карелию

10:58

Аномально низкие температуры зафиксированы в Карелии

09:42

41-летний уроженец Кемского района Антон Швыдов погиб на СВО

09:03

Здоровье северных оленей в Карелии будут оценивать по их экскрементам

08:32

Выпавшая из окна девятого этажа девочка умерла в больнице Петрозаводска

01:17

В России изобрели вакцину от меланомы

00:14

Потерявшегося на трассе «Кола» пса с травмами спасли полицейские из Прионежья

22:33

13-летняя девочка выпала из окна девятого этажа в Петрозаводске

21:56

Шесть автомобилей столкнулись на трассе «Кола» в Карелии — есть пострадавшие

20:22

250 коров эвакуировали во время пожара в совхозе «Ведлозерский»

19:55

Больше тысячи домов в Карелии подключили к природному газу

18:46

Снег и морозы до -23°С прогнозируют в Карелии 4 января

16:58

Климат на Земле изменится после сближения с Солнцем

15:46

Жилой трёхквартирный дом загорелся в Лахденпохском районе

14:51

Производство молока в Карелии увеличилось на 11%

13:41

В российский прокат вышла семейная комедия «Чебурашка 2»

13:01

Стая волков вышла к жителям села в Пряжинском районе

11:50

Сигнальная ракета залетела на балкон жилого дома в Петрозаводске

10:38

Открыта продажа билетов на прямые авиарейсы из Петрозаводска в Сочи

09:33

В Олонецком районе простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Ольхиным

09:01

В Прионежском районе Карелии пройдут массовые рейды ГАИ

08:25

Три человека погибли после того, как в Новоладожском канале перевернулась лодка

00:10
Автоледи госпитализировали после удара об дерево на трассе в Пряжинском районе
Сегодня 21:39 Дорожная хроника
Поделиться

Женщина пострадала в жёсткой аварии на автодороге А-121 «Сортавала».

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

Сегодня, 4 января, в 14:01 на 404 км трассы А-121 «Сортавала» автомобиль Škoda Octavia съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место аварии прибыли пожарные из села Ведлозера и отключили аккумулятор иномарки.

— В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Транспортирована спасателями в карету скорой помощи. Госпитализирована в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП) г. Петрозаводска, — рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали, что на трассе «Кола» в Лоухском районе произошло попутное столкновение легковых автомобилей Great Wall Tank 500 и Lada Х-ray. К счастью, обошлось без жертв.

Обсудить (0) в ленту
