Автоледи госпитализировали после удара об дерево на трассе в Пряжинском районе

Женщина пострадала в жёсткой аварии на автодороге А-121 «Сортавала».

Сегодня, 4 января, в 14:01 на 404 км трассы А-121 «Сортавала» автомобиль Škoda Octavia съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место аварии прибыли пожарные из села Ведлозера и отключили аккумулятор иномарки.

— В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Транспортирована спасателями в карету скорой помощи. Госпитализирована в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП) г. Петрозаводска, — рассказали в ведомстве.

