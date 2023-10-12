Автоледи из Костомукши за пьяное вождение лишилась свободы и автомобиля

Действия виновной квалифицировали как управление автомобилем в состоянии опьянения, при этом имеющей судимости за аналогичные преступления.

Было установлено, что жительница Костомукши, осужденная в июне 2021 года и ноябре 2022 года за нетрезвое вождение и лишенная водительских прав, в июне текущего года снова попалась сотрудникам полиции, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимая вину полностью признала.

Суд отправил женщину в колонию-поселение на 1 год 10 месяцев и лишил водительских прав на 6 лет.

Также суд принял во внимание позицию прокурора и конфисковал автомобиль осужденной в доход государства.