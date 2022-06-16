Автоледи из соседнего региона разогналась на трассе в Карелии до 133 км/час

Инспекторы ДПС остановили на дорогах республики сразу двух нарушительниц ПДД — обе дамы были не из Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Питкярантском районе республики автопутешественница из Санкт-Петербурга, управляя автомобилем BMW, превысила установленную скорость движения более чем на 40 км/час (двигалась 133 км/час).

Нарушительнице грозит штраф до полутора тысяч рублей.

В Медвежьегорском районе было зафиксировано нарушение еще одной автоледи, жительницей Псковской области, которая, управляя автомобилем Toyota, допустила обгон на участке дороги, где такой маневр запрещен.

За это нарушение грозит либо штраф до 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок до полугода.

Напомним, сегодня, 21 июня, на набережной Петрозаводска 8-летний ребенок на электросамокате влетел в учебный автомобиль, который вела 18-летняя ученица автошколы.