Автоледи на иномарке сбила молодого мужчину в одном из дворов Петрозаводска

Сбившая мужчину водитель иномарки и сам пешеход озадачили госавтоинспекторов Петрозаводска противоречивыми показаниями.

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства происшествия в расширенном центре карельской столицы, сообщили в дорожные полицейские.

ДТП произошло вечером во вторник, 3 декабря, в 18.13 во дворе дома № 9 на улице Московской. Там автомобиль Hyundai Matrix под управлением 41-летней женщины-водителя наехал на пешехода.

В результате аварии травмы получил 27-летний мужчина.

Участники дают противоречивые показания.