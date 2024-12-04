Автоледи на иномарке сбила молодого мужчину в одном из дворов Петрозаводска

Сбившая мужчину водитель иномарки и сам пешеход озадачили госавтоинспекторов Петрозаводска противоречивыми показаниями.
Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства происшествия в расширенном центре карельской столицы, сообщили в дорожные полицейские.
ДТП произошло вечером во вторник, 3 декабря, в 18.13 во дворе дома № 9 на улице Московской. Там автомобиль Hyundai Matrix под управлением 41-летней женщины-водителя наехал на пешехода.
В результате аварии травмы получил 27-летний мужчина.
Участники дают противоречивые показания.
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