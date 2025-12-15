Автоледи на иномарке сбила мужчину на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

В Госавтоинспекции рассказали о состоянии пострадавшего.
13 декабря в 20:10 в районе дома № 49 по Комсомольскому проспекту в Петрозаводске 47-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Nissan Qashqai, сбила мужчину. Об этом сообщили в ГАИ по городу.
— При выезде с прилегающей территории автоледи не уступила дорогу и совершила наезд на пешехода, который имел преимущество в движении, — рассказали в ведомстве.
В результате происшествия 38-летний горожанин получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.
