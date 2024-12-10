Автоледи на иномарке спровоцировала ДТП, и машины раскидало на круговом перекрестке в расширенном центре Петрозаводска

В дорожной аварии травмы получила пассажир отечественной легковушки.

Подробности ДТП раскрыли в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Так, в среду, 11 декабря, в 21.40 у дома № 48 на улице Кирова 38- летняя водитель автомобиля Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении автомобилю ВАЗ -2112, который ехал по главной дороге.

В результате происшествия 38-летняя пассажир отечественного автомобиля получила травмы.

Напомним, от удара первый автомобиль развернуло на дороге вокруг своей оси. Вторая машина также развернулась. Момент аварии попал на видео.