Автоледи на китайском внедорожнике сбила свою ровесницу в Петрозаводске

В полдень минувшего вторника пешеход попала под колеса иномарки на пересечении улиц Калинина и Володарского, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 27 июня, в 12.00, на перекрестке улиц Калинина и Володарского 52-летняя водитель автомобиля Haval не уступила дорогу и сбила пешехода.



Женщина переходила дорогу по «зебре».



В результате дорожной аварии 52-летняя женщина получила телесные повреждения, рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.