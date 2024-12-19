Автоледи на «китайце», наплевав на светофор и ПДД, разбила машины и пострадала сама на оживленной магистрали Петрозаводска

ДТП произошло в минувший выходной на улице Чапаева в карельской столице.

О дорожной аварии на Перевалке в карельской столице сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в субботу, 21 декабря, в 15.22 на пересечении улиц Ватутина и Чапаева. Там 34-летняя водитель Geely Atlas при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю Lada Vesta, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП травмы получила водитель Geely.

Обстоятельства аварии устанавливают дорожная полиция города.