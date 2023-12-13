Автоледи отправила в больницу пожилую жительницу Петрозаводска

Инцидент, после которого пенсионерку госпитализировали в БСМП, произошел утром 13 числа.

В минувшую среду, 13 декабря, в 10.15, на перекрестке улиц Калинина и Володарского в карельской столице 28-летняя водитель автомобиля KIA на повороте на «зебре» не пропустила пешехода.



В результате дорожной аварии 75-летняя пенсионерка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в БСМП Петрозаводска.



В отношении водителя составлены три административных протокола: за то, что не пропустила пешехода; за выезд на встречную полосу; за невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого являлась.