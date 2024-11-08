Автоледи, покидая место парковки в крупном районе Петрозаводска, задела две машины и поехала дальше

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Инцидент в одном из дворов Древлянки попал на запись камеры уличного видеонаблюдения.

О происшествии сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В сети также опубликовали видеозапись инцидента, который произошел в четверг, 7 ноября, в 15.32 во дворе домов № 11 и № 11А в Скандинавском проезде.

«Дама-водитель наехала на припаркованные авто и уехала с места», — сообщили подписчики в сети.

На записи видно, как молодая женщина прошла к машине, села в авто, а выезжая места парковки, задела сначала один автомобиль, а потом — другой.

Судя по всему, автоледи поняла, что наехала на чужие авто, так как после обоих столкновений вышла из своей машины и осмотрела ее. После этого женщина снова села за руль и уехала со двора.

Момент наезда на припаркованные автомобили попал на запись камеры уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».