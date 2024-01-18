Автоледи положила свою легковушку на крышу на шоссе под Кондопогой

Вечером 17 числа на Петрозаводском шоссе автомобиль перевернулся на крышу.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, 17 января, около 20.00, на Петрозаводском шоссе в районе Кондопоги случилось ДТП.



По предварительной информации дорожной полиции, 41-летняя женщина за рулем Ford Focus двигалась в сторону города бумажников и не справилась с управлением.



Машина перевернулась на крышу. В результате автоледи получила травмы, от госпитализации отказалась.



Напомним, ранее мы сообщали о ДТП с участием сортиментовоза на западе Карелии.