Автоледи попала в больницу после ДТП на юге Карелии

Вечером 14 июня в Олонецком районе женщина не удержала свою машину на трассе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В среду, 14 июня, около 20.00, на 56 километре автодороги «Олонец – Питкяранта – Леппясилта» произошло ДТП.
По предварительным даннымрегиональной Госавтоинспекции, 34-летняя автоледи за рулем Ford Focus не справилась с управлением и съехала с дороги.
С места ДТП ее госпитализировали. Проводится проверка.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание