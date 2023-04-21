Автоледи попала в больницу после ДТП на юге Карелии

Вечером 14 июня в Олонецком районе женщина не удержала свою машину на трассе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 14 июня, около 20.00, на 56 километре автодороги «Олонец – Питкяранта – Леппясилта» произошло ДТП.

По предварительным даннымрегиональной Госавтоинспекции, 34-летняя автоледи за рулем Ford Focus не справилась с управлением и съехала с дороги.



С места ДТП ее госпитализировали. Проводится проверка.