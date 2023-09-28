Автоледи пострадала в жестком ДТП на опасном перекрестке Петрозаводска

В ГИБДД карельской столицы рассказали подробности дорожной аварии на Ключевой.

Как рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии, 29 сентября, в 11.03, на перекрестке улиц Ключевая и Онежская Флотилия 69-летний водитель автомобиля Lada не пропустил KIA.



В результате дорожной аварии 46-летняя женщина за рулем иномарки получила травмы.



Ей назначили амбулаторное лечение. Напомним, ранее мы сообщали о том, что после аварии на окраине Петрозаводска у автомобиля отлетели передние колеса.