Автоледи рискует поработать на государство за повторную езду без прав

В среду, 27 сентября, на Лесном проспекте дорожная полиция остановила женщину, которая села за руль без прав.
В минувшую среду на Лесном проспекте инспекторы ДПС отстранили от управления 38-летнюю петрозаводчанку.
«Дама в феврале уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение», — сообщили в городской ГИБДД.
В ее отношении составили протокол за повторное управление машиной без прав. Эта административная статья предусматривает штраф от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.
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