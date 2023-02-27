Автоледи сбила 84-летнюю женщину в Петрозаводске

ДТП с пожилым пешеходом произошло днем 28 февраля на Первомайском проспекте в столице Карелии.

Во вторник, 28 февраля, в 12.46 вблизи дома №15 по Первомайскому проспекту сбили пешехода.



По предварительным данным Госавтоинспекции Петрозаводска, 31-летняя женщина за рулем Volvo, допустила наезд на 84-летнюю пенсионерку.



Женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. С места ДТП пенсионерку госпитализировали.



По факту происшествия проводится проверка.