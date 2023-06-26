Автоледи села за руль внедорожника и перевернулась на востоке Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о ДТП в Пудожском районе.
В понедельник, 26 июня, около 15.00, на 348 километре автодороги «Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож» произошло ДТП.
48-летняя водитель Chevrolet Niva съехала с дороги и перевернулась. Водитель травмирована, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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