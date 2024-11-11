Автоледи спровоцировала массовое ДТП в центре Петрозаводска, в котором травмы получила другая женщина-водитель

Водитель за рулем иномарки не уступила дорогу другому авто, которое отбросило на припаркованную машину.

Госавтоинспекторы карельской столицы устанавливают обстоятельства массового ДТП в Петрозаводске.



ДТП произошло во вторник, 12 ноября, в 14.45 у дома № 41 на улице Дзержинского. Там 47-летняя водитель автомобиля Skoda при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении автомобилю Peugeot, который двигался по главной дороге. В результате иномарки столкнулись. После столкновения Peugeot отбросило на автомобиль Kia, который стоял на парковке.

В дорожной аварии травмы получила 70-летняя водитель Peugeot.