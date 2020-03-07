Автоледи в канун 8 марта устроила ДТП в Петрозаводске

Женщина-водитель за рулем иномарки спровоцировала столкновение в Петрозаводске.

В субботу, седьмого марта, в 20:10 на перекрестке улицы Олонецкая и переулка Ватутина в Петрозаводске 63-летняя водитель, управляя автомобилем "Hyundai Getz", при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем "Toyota Carina", который двигался по главной дороге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В результате происшествия телесные повреждения получила 52-летняя пассажирка автомобиля "Hyundai Getz". Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, как в Карелии женщина за рулем иномарки улетела в кювет и оказалась в больнице.