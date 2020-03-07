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Автоледи в канун 8 марта устроила ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:51, 08 Марта 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Женщина-водитель за рулем иномарки спровоцировала столкновение в Петрозаводске.

В субботу, седьмого марта, в 20:10 на перекрестке улицы Олонецкая и переулка Ватутина в Петрозаводске 63-летняя водитель, управляя автомобилем "Hyundai Getz", при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем "Toyota Carina", который двигался по главной дороге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В результате происшествия телесные повреждения получила 52-летняя пассажирка автомобиля "Hyundai Getz". Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, как в Карелии женщина за рулем иномарки улетела в кювет и оказалась в больнице.

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Комментарии

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