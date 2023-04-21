Автоледи в Карелии решила справиться с законом с помощью поддельных прав

В Олонецком районе Карелии расследуют уголовное дело о предъявлении поддельного водительского удостоверения, сообщили в МВД региона.

В полиции Олонецкого района возбуждено и расследуется уголовное дело о предъявлении поддельного водительского удостоверения. Его фигурантом стала 31-летняя жительница района.

По версии следствия, в середине апреля сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением олончанки. Она предъявила водительское удостоверение, которое сразу же вызвало сомнения у сотрудников полиции.



При проверке выяснилось, что номер документа не соответствует личным данным женщины. Проведенная экспертиза также указала на фальшивку.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до одного года лишения свободы, рассказали в региональном МВД.