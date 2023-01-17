Полиция нашла угонщика автомобиля, который был оставлен на одной из улиц поселка Пржинского района накануне Нового года.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

31 декабря женщина припарковала иномарку у магазина и отлучилась, по ее словам, на пару минут. Ключи она оставила в замке зажигания, а дверь приоткрыла, чтобы не сработала система блокировки.

Когда женщина вышла из магазина, автомобиля уже не было на месте.

Ориентировка на транспортное средство была передана всем дежурным нарядам. Вскоре сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили машину со следами повреждений в нескольких километрах от поселка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Петрозаводска.

Мужчина рассказал, что накануне Нового года поссорился с подругой и решил уехать на дачу в Пряжинский район. До поселка добрался на автобусе, а дальше планировал поймать попутчика, но никто не остановился. Тогда он заметил открытый автомобиль, сел за руль и поехал, но не справился с управлением.

По факту угона ведется дознание.