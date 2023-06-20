Автоледи в массовом ДТП Петрозаводска взяла вину пьяного водителя на себя

ГИБДД Петрозаводска узнала, кто был за рулем авто, устроившего массовое ДТП на улице Пушкинской.

Как сообщили в МВД республики «Московскому Комсомольцу в Карелии», полиция начала проверку по факту ДТП, которое произошло 31 мая в 16.35 на улице Пушкинской, когда автомобиль Skoda врезался в припаркованный Nissan Primera, который от удара отбросило на стоявшую Škoda.

«Установлено, что за рулем находился мужчина, медосвидетельствование которого показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в МВД Карелии.

Сколько алкоголя обнаружили в крови нарушителя и почему, предположительно, его пассажирка сказала, что она сидела за рулем, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».