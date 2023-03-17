Автоледи в Петрозаводске отправила свой внедорожник в кювет после явного перебора со скоростью

ДТП, в котором женщина-водитель получила травмы, произошло вечером 17 марта.

В пятницу, 17 марта, в 18.30 на улице Сулажгорской в Петрозаводске 36-летняя автоледи за рулем Nissan Qashqai неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет.



В результате дорожной аварии водитель получила травмы, ей назначили лечение.



Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей при выборе скорости движения учитывать погодные и дорожные условия.