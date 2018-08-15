Автолюбитель в Карелии получил условный срок за езду в пьяном виде

Житель города Сортавала получил условный срок за управление автомобилем в состоянии опьянения.

По данным прокуратуры Карелии, 30-летний мужчина неоднократно задерживался за управление автомобилем в пьяном виде. Суд признал его виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).

Установлено, что в январе и в апреле 2018 года мужчина был дважды осужден по ст. 264.1 УК РФ за аналогичные противоправные деяния. Ему назначалось наказаниев виде обязательных работ, а также лишения водительских прав.

"Несмотря на это, автолюбитель в июле 2018 года вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртных напитков.Осужденному по совокупности приговоров назначено окончательное наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года", - отметили в прокуратуре.