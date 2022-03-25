Автомастера, прогулявшего деньги клиента, осудили в Карелии

В Лоухском районе автомастер брал деньги с клиента за ремонт авто, а сам и не думал выполнять работы, за это он попал на скамью подсудимых, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Лоухи, обвиняемого в растрате.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что автомастер в устной форме договорился со знакомым о том, что отремонтирует ему автомобиль. Следуя ранее достигнутой договоренности клиент неоднократно переводил деньги на ремонт автомобиля, однако автомастер потратил все денежные средства по своему усмотрению, не выполняя ремонтно-восстановительные работы автомобиля и не приобретая комплектующих.

Всего подсудимый похитил 82 тысячи рублей, тем самым причинив своими действиями значительный материальный ущерб.

В ходе рассмотрения дела автомастер и его защитник просили прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф.

Принимая решение по делу суд руководствовался тем, что подсудимый не судим, обвиняется впервые в совершении преступления, отнесённого к категории преступлений средней тяжести, вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаивается. Принёс извинения, и возместил причинённый преступлением вред потерпевшему, который извинения принял, материальных претензий к нему не имеет, гражданский иск не заявлял.

Постановлением Лоухского районного суда уголовное дело в отношении автомастера, обвиняемого в совершении преступления, прекращено, он освобожден от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.