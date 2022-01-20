Автоматическая дверь в Петрозаводске задержала грабителя, которого разыскивали по всей стране

Молодой человек захотел сладкого, но оказался в руках росгвардейцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Петрозаводске ночью 19 января сотрудники батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выехали в один из охраняемых гипермаркетов — там сработала тревожная сигнализация.

На месте выяснилось, что причиной тревоги стал 24-летний мужчина. Он у всех на глазах схватил сладости и бросился к выходу, но бежал настолько быстро, что автоматическая дверь не успела открыться перед ним. Злоумышленник на полном ходу врезался в дверь, сломав ее.

Теперь молодому человеку придется отвечать и за грабеж, и за порчу имущества. При проверке выяснилось, что незадачливый грабитель к тому же находится в федеральном розыске.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отдел полиции.