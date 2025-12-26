Автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года

Временный порядок автоматического продления действия водительских удостоверений, действовавший с 2022 года, прекратится с 1 января 2026 года.
С 1 января 2026 года права перестанут продлеваться автоматически, сообщил "РИА Новости" первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Исключительная мера, введённая в период пандемии и позже продлённая как временная, завершает действие.
Водителям, чьи права истекли или истекают в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, не нужно менять их срочно. Их удостоверения автоматически считаются действительными ещё три года после указанной в них даты окончания срока действия.
Автоматическое продление действует только на территории России. Для управления автомобилем за границей необходимо заранее заменить права на новые.
На водительские удостоверения, срок действия которых истекает 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление не распространяется. Их необходимо будет заменить в стандартном порядке.
