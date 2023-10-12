Реклама

В новом районе «Talojarvi. Город у воды» объявлен старт продаж в доме №5
Новое
Сегодня 15:18
Наталья Кармазина увольняется с поста замглавы Петрозаводска
Сегодня 13:28
Следователи Петрозаводска передали в суд дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетних девочек
12.10.2023 19:15

Автомобиль чиновницы сожгли на Петрозаводской улице в поселке Ленобласти

Новости. Происшествия
14:43, 13 Октября 2023
фото: © media.swncdn.com

Новости партнеров

В ночь на 12 октября в городе Сясьстрой сгорел автомобиль муниципальной служащей.

Как сообщает портал 78.ru, 12 октября, в 02.30, на Петрозаводской улице в городе Сясьстрой неизвестные подожгли Peugeot начальницы отдела по молодежной политике МКУ «Городская служба».

Сама владелица автомобиля проснулась от громкого взрыва. Прибывшие пожарные погасили пламя, никто не пострадал. 

По предварительным данным, причина возгорания - поджог.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили ленинградские коллеги. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
06.10.2023, 09:40
В Карелии с туристов требуют нереальную плату за осмотр достопримечательностей

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.