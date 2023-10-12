Автомобиль чиновницы сожгли на Петрозаводской улице в поселке Ленобласти

В ночь на 12 октября в городе Сясьстрой сгорел автомобиль муниципальной служащей.

Как сообщает портал 78.ru, 12 октября, в 02.30, на Петрозаводской улице в городе Сясьстрой неизвестные подожгли Peugeot начальницы отдела по молодежной политике МКУ «Городская служба».



Сама владелица автомобиля проснулась от громкого взрыва. Прибывшие пожарные погасили пламя, никто не пострадал.



По предварительным данным, причина возгорания - поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили ленинградские коллеги.