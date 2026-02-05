Автомобиль горел в Пудоже

5 февраля в Пудоже на улице Калинина загорелся легковой автомобиль.
Пудожским пожарным сообщили о возгорании в подкапотном пространстве иномарки.
На место выехал дежурный караул пожарной части № 50 на двух автоцистернах. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел моторный отсек автомобиля, была угроза распространения огня. Владелец машины пытался самостоятельно потушить пламя снегом.
Пожарные подали один ручной пенный ствол от автоцистерны, распространение пожара удалось предотвратить. В результате происшествия никто не пострадал.
