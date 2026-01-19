Автомобиль и микроавтобус жестко столкнулись на севере Карелии

Оба т транспортных средства оказались в кювете.
19 января на 150-м километре автодороги «Кочкома — Госграница» столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
В результате столкновения транспортные средства оказались в кювете, оба получили серьезные повреждения. Обошлось без пострадавших — водители отказались от медицинской помощи.
Для ликвидации последствий на место происшествия выезжали пожарные из поселка Ледмозеро. Привлекались три человека и автоцистерна. Спасатели отключили аккумуляторные батареи в разбитых автомобилях, проверили местность на предмет возможного розлива топлива и выполнили стабилизацию одного из транспортных средств.
