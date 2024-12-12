Автомобиль и погрузчик жестко столкнулись на встречке по дороге в Пряжинском районе

На месте работали спасатели пожарной части 49 из села Ведлозеро.

Авария произошла 12 декабря в 16:03 на 400 км автомобильной дороги А-121 по направлению Пряжа-Сортавала. Там столкнулись автомобиль и трактор, которые двигались по встречной полосе, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».

На месте происшествия работали два спасателя пожарной части № 49 из села Ведлозеро. Привлекалась одна единица техники. Специалисты осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы в транспортных средствах. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.