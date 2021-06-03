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Автомобиль «Иж» с находящимися в розыске номерами попался автоинспекторам в Карелии

Новости. Происшествия
18:40, 04 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Водитель отечественного авто после покупки не успел зарегистрировать госномер и стал нарушителем, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Пряжинском районе сотрудники ДПС выявили нарушение у водителя остановленного ими автомобиля «Иж». Как выяснили инспекторы, после покупки машины водитель не зарегистрировал ее в установленные сроки, а прежний владелец уже снял автомобиль с учета. В результате госномер был объявлен в розыск.

Сотрудники ДПС на месте изъяли номера. Владельцу за данное нарушение грозит штраф до 800 рублей.

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