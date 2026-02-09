Автомобиль Lexus вспыхнул на Ключевой в Петрозаводске

Иномарка загорелась на улице Антонова в столице Карелии.

Сегодня, 9 февраля, возле дома № 16 по улице Антонова в Петрозаводске произошло возгорание автомобиля, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС по Карелии.

— На место пожара прибыли восемь спасателей на двух единицах техники. Площадь пожара составила 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны, — рассказали в ведомстве.

По данным городских телеграм-каналов, огонь охватил автомобиль Lexus с карельскими номерами.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», пожарные уже уехали с места ЧП.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 15 декабря возле ресторана «Яг и Ель» на проспекте Ленина, 28 в столице Карелии. Тогда по причине самовоспламенения дотла сгорел автомобиль Audi.