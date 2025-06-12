Автомобиль на полной скорости сбил пешехода в центре Петрозаводска

Жёсткая авария произошла на перекрестке улиц Красная и Антикайнена, машину развернуло от удара, и она сбила женщину.

Жёсткая авария произошла сегодня, 17 июня, в 15.36 дня, на перекрестке улиц Красная и Антикайнена в центре Петрозаводска. Момент ДТП попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», кадры последствий аварии появились в распоряжении «Столицы на Онего».

Два автомобиля на полной скорости столкнулись в центре перекрестка. Один из них двигался по улице Красная, второй — по Антикайнена. От удара одну машину закрутило, и она сбила женщину, вышедшую в этот момент на проезжую часть.

Как уточнили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, женщина-пешеход в результате аварии осталась жива, но ей потребовалась госпитализация.

Автомобили оказались значительно повреждены. Причины аварии уточняются.