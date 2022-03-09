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Автомобиль на полном ходу сбил ребенка в Петрозаводске (ВИДЕО) (18+)

Новости. Происшествия
10:25, 10 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Пострадавшая в аварии девочка госпитализирована, ее состояние уточняется.

Авария произошла сегодня, 10 марта, в 08.29 на пересечении улиц Мурманская и Зайцева. Момент удара запечатлела камера наружного наблюдения компании «Ситилинк», ролик появился на паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу через улицу Мурманская, когда его сбил ехавший на полной скорости автомобиль. От удара пострадавшего отбросило на перекресток с улицей Зайцева. Очевидцы вызвали «Скорую Помощь» и экипаж ДТП.

За рулем автомобиля «Ситроен» находился водитель 1959 года рождения.

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в аварии пострадала девочка, 2010 года рождения. Ребенка увезли в Детскую Республиканскую больницу, его состояние уточняется.

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