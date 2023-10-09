Автомобиль на полном ходу влетел в автобус с пассажирами в Петрозаводске

Жесткая авария с участием трех автомобилей произошла на Октябрьском проспекте.
Три автомобиля столкнулись сегодня, 10 октября, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в Петрозаводске.
ДТП произошло в 8.11 утра. Сначала столкнулись две легковушки — одна поворачивала на улицу Мурманская, другая быстро двигалась по Октябрьскому проспекту по направлению к улице Мелентьевой.
После столкновения второй автомобиль ушел в занос и на полном ходу врезался в стоявший на остановке маршрутный автобус, куда в этот момент садились пассажиры.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Наличие пострадавших уточняется. Видео аварии, попавшей на камеру наблюдения компании «Ситилинк», было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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