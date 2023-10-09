Автомобиль на полном ходу влетел в автобус с пассажирами в Петрозаводске

фото: Скриншот из видео паблика Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Жесткая авария с участием трех автомобилей произошла на Октябрьском проспекте.

Три автомобиля столкнулись сегодня, 10 октября, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в Петрозаводске.

ДТП произошло в 8.11 утра. Сначала столкнулись две легковушки — одна поворачивала на улицу Мурманская, другая быстро двигалась по Октябрьскому проспекту по направлению к улице Мелентьевой.

После столкновения второй автомобиль ушел в занос и на полном ходу врезался в стоявший на остановке маршрутный автобус, куда в этот момент садились пассажиры.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Наличие пострадавших уточняется. Видео аварии, попавшей на камеру наблюдения компании «Ситилинк», было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».