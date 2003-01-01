Автомобиль на скорости сбил пешехода в Сегеже

Внедорожник не стал сбавлять скорость на пешеходном переходе и сбил с ног человека.
Сегодня, 15 октября, в 20:51 на бульваре Советов в Сегеже автомобиль сбил пешехода. ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.
Внедорожник не стал сбавлять скорость на подъезде к «зебре» и столкнулся с переходившим через дорогу человеком. После удара пострадавший сразу же поднялся на ноги, однако спустя несколько секунд вновь упал.
В настоящее время о состоянии здоровья горожанина ничего не известно. Обстоятельства аварии выясняются специалистами.
