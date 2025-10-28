Автомобиль на скорости сбил подростка в Медвежьегорске

15-летний мальчик попал под колёса иномарки в Медвежьегорске.
Сегодня, 29 октября, в 11:59 в Медвежьегорске произошло ДТП с участием подростка, сообщили в МВД по Карелии.
75-летний пенсионер, находившийся за рулём автомобиля «Skoda Yeti», не стал сбавлять скорость и столкнулся с переходившим через дорогу с юношей.
— Он доставил пострадавшего в больницу, где тому оказали разовую помощь, — отметили там.
Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, врачи уже отпустили мальчика домой.
