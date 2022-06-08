Автомобиль насмерть сбил 45-летнего мужчину на оживленной трассе в Петрозаводске

Смертельное ДТП произошло на улице Пограничной.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 18 июня, в 15.10 в районе дома № 5 по улице Пограничная водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, обгонял впереди движущийся автобус. Совершая маневр, он совершил наезд на 45-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне установленного для перехода места.

В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.