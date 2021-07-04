Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Смертельное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Перевалке.

По информации ДТП ПТЗ, сегодня, 4 июля, в 20:03 на Ругозерском переулке, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Зеленая, произошло трагическое ДТП. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, насмерть сбил пешехода.

Легковой автомобиль двигался по Ругозерскому переулку в сторону «Радиозавода».

Пешеход пересекал проезжую часть Ругозерского переулка по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Возможно, водитель «не увидел» пешехода из-за ослепления солнцем.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб пешеход.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее мотоциклист сбил пешехода в поселке Карелии и скрылся с места происшествия.