Автомобиль Niva съехал в кювет на лесной дороге в Суоярвском округе

ДТП с участием отечественного автомобиля произошло на дороге в Карелии.
Сегодня, 9 февраля, в 00:55 на 38 км автодороги Суоярви — Юстозеро автомобиль Niva 21213 съехал в кювет, сообщили в Отряде противопожарной службы по Суоярвскому округу.
На место ДТП прибыли спасатели из поселка Найстенъярви и провели осмотр транспортного средства. По оценкам специалистов, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее мы писали, что при съезде в кювет автомобиля Opel в Лахденпохском районе два человека — 19-летний водитель и 52-летний пассажир — получили травмы.