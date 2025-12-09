Автомобиль опрокинулся на крышу при обгоне в Олонецком районе

Одному человеку потребовалась госпитализация после ДТП на юге Карелии.
Сегодня, 10 декабря, в 09:27 на 16 км дороги «Олонец — Питкяранта — Леппясилта» легковой автомобиль опрокинулся на крышу при обгоне другого транспортного средства. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли пятеро пожарных, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
— В результате ДТП пострадал один человек, госпитализирован в Олонецкую ЦРБ, — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что при столкновении микроавтобуса Fiat Ducato и большегруза ISUZU на трассе в Лоухском районе погиб 24-летний житель Челябинска. Кроме того, двое шофёров-петербуржцев получили травмы.