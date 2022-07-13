Автомобиль от удара развернуло на перекрестке-«осьминожке» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Очередная авария на кольцевом перекрестке произошла в столице Карелии.

В Петрозаводске вчера, 14 июля, в 20.16 произошла авария с участием двух автомобилей. Две машины не поделили дорогу на круговом перекрестке на пересечении набережной Варкауса и улиц Кирова, Ленинградской и Иссерсона. Об этом написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компании Ситилинк. Один из участников ДТП двигался по перекрестку, когда в него врезался другой автомобиль, выезжавший на перекресток со стороны улицы Кирова.

От удара первый автомобиль развернуло на проезжей части. Люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, сегодня, 15 июля, массовое ДТП произошло в самом центре карельской столицы.