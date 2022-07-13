890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
Сегодня 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Туристов из Карелии не выпускают в Финляндию, несмотря на снятые ограничения
Сегодня 10:24

Автомобиль от удара развернуло на перекрестке-«осьминожке» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:00, 15 Июля 2022
фото: кадр из видео

Новости партнеров

Очередная авария на кольцевом перекрестке произошла в столице Карелии.

В Петрозаводске вчера, 14 июля, в 20.16 произошла авария с участием двух автомобилей. Две машины не поделили дорогу на круговом перекрестке на пересечении набережной Варкауса и улиц Кирова, Ленинградской и Иссерсона. Об этом написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компании Ситилинк. Один из участников ДТП двигался по перекрестку, когда в него врезался другой автомобиль, выезжавший на перекресток со стороны улицы Кирова.

От удара первый автомобиль развернуло на проезжей части. Люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, сегодня, 15 июля, массовое ДТП произошло в самом центре карельской столицы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.