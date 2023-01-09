Автомобиль перевернулся на бок в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария на улице Куйбышева попала в объектив видеокамеры.

Автомобиль в результате неудачного маневра выехал с дороги и завалился набок на улице Куйбышева в столице Карелии. Инцидент произошел 10 января в 16.41 вечера.

Момент аварии, попавший на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, водитель легкового автомобиля неудачно выбрал скорость и, не успевая затормозить перед остановившимися впереди автомобилями, свернул направо. Наехав на бордюр, ограду и снег у края проезжей части, автомобиль перевернулся набок. Информации пострадавших в результате аварии не поступало.