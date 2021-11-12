Автомобиль перевернулся на крышу после жесткой аварии в районном центре Карелии

В Олонце на улице Свирских Дивизий столкнулись два автомобиля.

Как сообщили в пожарной охране Олонецкого района, в пятницу, 12 ноября 2021 года в 10 часов 25 минут поступило сообщение о серьезном ДТП в Олонце - на улице Свирских Дивизий произошло столкновение двух автомобилей и опрокидывание одного из них.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части - 35 по охране Олонца в составе 4 человек.

Спасателям пришлось отключать аккумуляторы в перевернувшемся автомобиле.

О пострадавших не сообщается.