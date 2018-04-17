Автомобиль перевернулся на трассе "Кола" в Карелии

В Олонецком районе автомобиль вылетел в кювет по дороге в Санкт-Петербург, сообщает УГИБДД по Карелии.

Утром в понедельник на 302-м км трассы "Кола" 55-летний житель Медвежьегорского района на "Лада Ларгус" ехал в сторону Санкт-Петербург, когда автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель получил травмы, назначено амбулаторное лечение.