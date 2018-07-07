Автомобиль перевернулся на трассе на юге Карелии

В Сортавальском районе произошло опрокидывание автомобиля, один человек травмирован.

По сообщению МЧС Карелии, пожарно-спасательное подразделение сегодня приняло участие в ликвидации последствий ДТП в поселке Тельмана. В 5.13 спасатели выезжали на место аварии, где опрокинулся автомобиль.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе ведомства, в ДТП один человек получил травмы.

Причины происшествия выясняются.